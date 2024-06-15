Сборные Италии и Албании сыграют в матче группы B на чемпионате Европы-2024 15 июня в Дортмунде (Германия). Встреча пройдет на арене «BVB-Штадион». Она начнется в 22.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча Италия — Албания можно на телеканале «Матч ТВ» бесплатно и в прямом эфире. Начало — в 21.45 мск. Игру Евро-2024 также покажут на сайте matchtv.ru.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи итальянцев и албанцев на групповом турнире чемпионата Европы-2024. В нашем матч-центре также будут доступны ключевые события игры.

В группу B также попали сборные Испании и Хорватии. В плей-офф Евро-2024 выйдут по две лучшие команды каждой группы, а также четыре лучшие из шести команд с третьих мест. 24 сборные поделены на шесть групп.

Итальянская национальная сборная является действующим чемпионом Европы. На Евро-2020 в финале команда с главным тренером Роберто Манчини в серии пенальти обыграла Англию (1:1, пенальти — 3:2).