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Сегодня, 15:15

Италия — Албания: статистика матчей и история противостояния

Италия сыграет с Албанией в матче группового этапа Евро-2024 15 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Недим Байрами (сборная Албании).
Фото Getty Images
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Сборные Италии и Албании сыграют в матче группового этапа чемпионата Европы в субботу, 15 июня. Игра состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

В истории личных встреч лидируют итальянцы — 2-0. В официальных играх соперники встречались дважды. Это было в 2017 году во время отборочного турнира на чемпионат мира. Тогда первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу итальянцев, во втором матче «Скуадра Адзурра» праздновала победу со счетом — 1:0. Разница мячей — 3-0.

В рамках Евро соперники еще не встречались. Сборная Италии — действующий чемпион Европы.

Прогноз и ставки на матч Италия — Албания читайте в нашем материале.

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