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Сегодня, 21:59

Италия — Англия: стартовые составы команд на матч отборочного турнира Евро-2024

Иван Торопцев
Корреспондент
Харри Кейн и Жоржиньо.
Фото Global Look Press
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Сборные Италии и Англии объявили составы на матч первого тура отборочного турнира Евро-2024.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Толои, Ачерби, Спинаццола, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Берарди, Ретеги, Пеллегрини.

Запасные: Мерет, Фальконе, Дармиан, Кристанте, Романьоли, Эмерсон, Политано, Скалвини, Тонали, Ньонто, Пессина, Скамакка.

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Филлипс, Райс, Беллингем, Сака, Кейн, Грилиш.

Запасные: Расмдейл, Форстер, Гэи, Джеймс, Дайер, Триппьер, Чилуэлл, Галлахер, Мэддисон, Фоден, Хендерсон, Тони.

Матч Италия — Англия состоится сегодня, 23 марта и начнется в 22.45 (мск).

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
23 мар, 22:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Италия
Англия

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Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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