Сегодня, 21:59
Сборные Италии и Англии объявили составы на матч первого тура отборочного турнира Евро-2024.
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Толои, Ачерби, Спинаццола, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Берарди, Ретеги, Пеллегрини.
Запасные: Мерет, Фальконе, Дармиан, Кристанте, Романьоли, Эмерсон, Политано, Скалвини, Тонали, Ньонто, Пессина, Скамакка.
Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Филлипс, Райс, Беллингем, Сака, Кейн, Грилиш.
Запасные: Расмдейл, Форстер, Гэи, Джеймс, Дайер, Триппьер, Чилуэлл, Галлахер, Мэддисон, Фоден, Хендерсон, Тони.
Матч Италия — Англия состоится сегодня, 23 марта и начнется в 22.45 (мск).