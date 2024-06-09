Сборная Италии в товарищеском матче одержала победу над Боснией

Сборная Италии дома в товарищеском матче победила Боснию и Герцеговину — 1:0.

Единственный гол на 38-й минуте забил Давиде Фраттези.

Сборная Италии сыграет на Евро-2024 в группе B. Ее соперниками станут Албания (15 июня), Испания (20 июня) и Хорватия (24 июня).

17-й розыгрыш чемпионата Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи Евро примут 10 немецких городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.