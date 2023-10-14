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14 октября, 23:39

Сборная Италии разгромила Мальту в отборочном турнире Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
Джакомо Бонавентура и Джакомо Распадори.
Фото Reuters
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Сборная Италии дома разгромила Мальту в матче отборочного турнира Евро-2024 — 4:0.

На 23-й минуте счет открыл Джакомо Бонавентура, который стал рекордсменом национальной команды. После этого дубль оформил вингер итальянцев Доменико Берарди (45+1-я и 64-я минуты). Окончательный счет в концовке установил Давиде Фраттези.

Сборная Италии с 10 очками занимает второе место в группе C после 5 матчей. Мальта с 0 очков замыкает группу после 6 игр.

В следующем матче команда Лучано Спаллетти на выезде сыграет с Англией, а Мальта на своем поле примет Украину. Обе встречи пройдут 17 октября.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
14 окт, 21:45. San Nicola (Бари)
Италия
4:0
Мальта
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2024/qualify/groups/
Футбол
Сборная Италии по футболу
Сборная Мальты по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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