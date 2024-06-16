Италия не проигрывает в 10 подряд матчах чемпионата Европы во второй раз в истории

Сборная Италии не проигрывает в 10 последних матчах на чемпионатах Европы. 15 июня команда обыграла Албанию (2:1) в 1-м туре группового турнира Евро-2024.

Италия во второй раз в своей истории не проигрывает в 10 матчах ЧЕ — 7 побед и 3 ничейных результата. Ранее такой же показатель был у команды с июня 1968 по июнь 1988 года (4 победы, 6 ничьих).

Италия (3 очка) занимает второе место в группе B. На первой строчке находится Испания с таким же количеством баллов. В следующем туре итальянцы сыграют с испанцами (20 июня).