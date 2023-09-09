Италия в отборе Евро-2024 сыграла вничью с Македонией в дебютном матче Спаллетти

Сборная Италии и Северной Македонии не смогли выявить победителя в матче отборочного турнира Евро-2024 — 1:1. Эта игра стала дебютной для Лучано Спаллетти в качестве главного тренера сборной Италии.

Единственный мяч Италии забил Чиро Иммобиле (47-я минута). В составе Македонии отличился Энис Бардхи (81-я минута).

После трех матчей Италия занимает третью строчку в группе C, набрав четыре очка. Северная Македония набрала четыре очка в четырех матчах и находится на четвертом месте.