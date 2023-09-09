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Чемпионат Европы

9 сентября, 23:44

Италия в отборе Евро-2024 сыграла вничью с Македонией в дебютном матче Спаллетти

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Чиро Иммобиле.
Фото Reuters
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Сборная Италии и Северной Македонии не смогли выявить победителя в матче отборочного турнира Евро-2024 — 1:1. Эта игра стала дебютной для Лучано Спаллетти в качестве главного тренера сборной Италии.

Единственный мяч Италии забил Чиро Иммобиле (47-я минута). В составе Македонии отличился Энис Бардхи (81-я минута).

После трех матчей Италия занимает третью строчку в группе C, набрав четыре очка. Северная Македония набрала четыре очка в четырех матчах и находится на четвертом месте.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
09 сент, 21:45. Tose Proeski Arena (Скопье)
Македония
1:1
Италия

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2024/qualify/groups/
Футбол
Сборная Италии по футболу
Сборная Македонии по футболу
Лучано Спаллетти
Чемпионат Европы по футболу
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