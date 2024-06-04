Италия: соперники и расписание матчей на Евро 2024

Италия сыграет с Албанией в групповом этапе чемпионата Европы 15 июня

Италия на чемпионате Европы 2024 сыграет в группе В с Испанией, Хорватией и Албанией. Команда Лучано Спаллетти стартует в финальной части Евро-2024 матчем против Албании в субботу, 15 июня. Публикуем расписание группового этапа итальянской сборной. Время начала — московское.

Расписание сборной Италии на групповом этапе Евро-2024

15 июня, суббота

22.00. Италия — Албания

20 июня, четверг

22.00. Испания — Италия

24 июня, понедельник

22.00. Хорватия — Италия

Полностью расписание всех матчей группового этапа доступно на странице Евро-2024 на сайте «СЭ».

Сборная Италии — победитель чемпионата Европы-2020.

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