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Сегодня, 21:00

Италия — Украина: смотреть прямую трансляцию матча отбора Евро-2024

Италия сыграет с Украиной в матче отбора Евро-2024 12 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Лучано Спаллетти, главный тренер сборной Италии.
Фото Global Look Press
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Сборная Италии сыграет с командой Украины в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 в группе С 12 сентября, во вторник. Матч пройдет на «Стадионе Джузеппе Меацца» («Сан-Сиро») в Милане (Италия) и начнется в 22.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня отбора Евро 2024. Составы и ключевые события игры будут доступны в матч-центре.

Видеотрансляцию матча бесплатно можно посмотреть в социальной сети ВКонтакте.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. Италия — действующий чемпион турнира. В 2021-м в финале итальянцы в серии послематчевых пенальти обыграли сборную Англии со счетом 3:2.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
12 сент, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Италия
Украина

Отбор Евро 2024: расписание и трансляции матчей в сентябре 2023 года

Футбол
Сборная Италии по футболу
Сборная Украины по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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