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Сегодня, 09:15

Итальянский журналист объяснил, почему принял извинения Спаллетти

Микеле Антонов
Корреспондент
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Итальянский журналист Radio 24 Дарио Риччи в интервью «СЭ» выделил общую черту тренеров Лучано Спаллетти и Роберто Манчини.

— Вы сразу приняли извинения Лучано?

— Да, безусловно. Все мы испытываем стресс, есть адреналин. Не так важно, кто ты: футбольный тренер, журналист, полицейский, водитель автобуса — все испытывают стресс.

Это была реакция, продиктованная страстью, любовью Спаллетти к национальной команде. Именно эта черта, кстати, объединяет его с Манчини.

Это два тренера, у которых, по сути, есть все, но в то же время они оба очень привязаны к национальной команде. Реакция Спаллетти, очевидно, шла от сердца.

После моего вопроса Лучано предположил на основе каких-то деталей, что из раздевалки сборной могла утечь некая информация. Но я вам еще раз подтверждаю, что этого не было — только результат моего анализа происходящего.

После матча с Хорватией (1:1) на Евро-2024 журналист Radio 24 Дарио Риччи спросил, не является ли выбор стартового состава результатом договора между командой и тренером.

Спаллетти возмутился этим вопросом: «Тебе сколько лет? 51? Тебе еще 14 лет [заниматься онанизмом] до моего возраста, мне 65». После этого специалист объяснил, что общается с командой, но отверг подозрения в намеренном игнорировании каких-то игроков.

В 1/8 финала команда Спаллетти сыграет со Швейцарией. Матч состоится 29 июня в Берлине.

Лучано Спаллетти. «Спаллетти извинился несколько раз». Интервью участника скандальной пресс-конференции сборной Италии

Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Лучано Спаллетти
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