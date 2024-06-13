Иван Сергеев: «Сборная России показала бы на Евро-2024 достойный результат»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев предположил, как бы выступила сборная России на чемпионате Европы-2024 в Германии.

«Думаю, мы бы показали на этом Евро хороший результат. Потому что у нас очень хорошие, молодые ребята, перспективные. И те же игроки, которые сейчас за рубежом, показывают очень хороший уровень. Тот же Миранчук выиграл Лигу Европы, Головин лучший в «Монако», Захарян играет в «Реал Сосьедад» против «Барселоны» и «Реала». Так что, я думаю, мы показали бы достойный результат», — приводит слова Сергеева «РБ Спорт».

Российские клубы и национальная сборная отстранены от международных турниров с февраля 2022 года по решению УЕФА и ФИФА.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля. В матче-открытия сыграют сборные Германии и Шотландии.