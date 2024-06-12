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Сегодня, 16:30

Сергеев: «Хочется, чтобы на Евро наконец победила сборная Англии»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал, за какую сборную будет болеть на чемпионате Европы-2024.

«Хочется, чтобы наконец Англия победила, чтобы Гарри Кейн выиграл трофей. А так фаворитами, я думаю, будут Франция, Англия, наверное, Германия. И кто-то из них троих выиграет», — приводит слова Сергеева «РБ Спорт».

Чемпионат Европы-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Англия в группе С сыграет со сборными Дании, Сербии и Словении.

Англичане ранее на Евро один раз занимали второе место (2020) и дважды третье (1968, 1996).

Тони Кроос, Юлиан Нагельсманн, Никлас Фюллькруг. Германия — неожиданный фаворит Евро? Недавно в это трудно было поверить
Источник: РБ Спорт
Иван Сергеев
Сборная Англии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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