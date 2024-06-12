Сергеев: «Хочется, чтобы на Евро наконец победила сборная Англии»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал, за какую сборную будет болеть на чемпионате Европы-2024.

«Хочется, чтобы наконец Англия победила, чтобы Гарри Кейн выиграл трофей. А так фаворитами, я думаю, будут Франция, Англия, наверное, Германия. И кто-то из них троих выиграет», — приводит слова Сергеева «РБ Спорт».

Чемпионат Европы-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Англия в группе С сыграет со сборными Дании, Сербии и Словении.

Англичане ранее на Евро один раз занимали второе место (2020) и дважды третье (1968, 1996).