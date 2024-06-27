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Чемпионат Европы

27 июня, 23:53

Иванишвили пообещал сборной Грузии выплатить 10 миллионов евро за победу над Испанией

Бидзина Иванишвили.
Фото Global Look Press
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Бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили пообещал выплатить бонус игрокам национальной команды в размере десяти миллионов евро в случае победы над Испанией в 1/8 финала Евро-2024. Его слова приводит Первый канал национального телевидения.

Ранее чиновник поздравил Грузию с победой над Португалией (2:0) на групповом этапе турнира и также пообещал премии около десяти миллионов евро.

Иванишвили является самым богатым человеком Грузии, состояние которого оценивается в 4,8 миллиарда долларов по версии Forbes.

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Сборная Грузии впервые в своей истории участвует в финальной стадии чемпионата Европы. С первой попытки грузины смогли преодолеть барьер группового этапа.

Матч между сборными Грузии и Испании состоится в воскресенье, 30 июня, в Кельне на стадионе «Райн Энерги».

Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Испании по футболу
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