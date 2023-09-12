Израиль сыграет с Белоруссией в матче отбора Евро-2024 12 сентября

Сборная Израиля примет Белоруссию в 6-м туре отбора чемпионата Европы-2024 во вторник, 12 сентября. Встреча состоится в Тель-Авиве на стадионе «Блумфилд, начало — в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня отбора Евро 2024. Составы и ключевые события игры будут доступны в матч-центре.

Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2» покажут поединок в прямом эфире с 21.40 мск. В Белоруссии игру покажут на телеканале «Беларусь 2».

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. Италия — действующий чемпион турнира. В 2021-м в финале итальянцы в серии послематчевых пенальти обыграли сборную Англии со счетом 3:2.

О ситуации с правами на показ матчей отбора чемпионата Европы 2024 вы можете прочитать в нашем материале.

Отбор Евро 2024: расписание и трансляции матчей в сентябре 2023 года