Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблицы
Календарь
Статистика
Команды
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 17:00

Израиль — Белоруссия: смотреть прямую трансляцию матча отбора Евро

Израиль сыграет с Белоруссией в матче отбора Евро-2024 12 сентября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Сборная Израиля.
Фото AFP
Telegram Дзен

Сборная Израиля примет Белоруссию в 6-м туре отбора чемпионата Европы-2024 во вторник, 12 сентября. Встреча состоится в Тель-Авиве на стадионе «Блумфилд, начало — в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня отбора Евро 2024. Составы и ключевые события игры будут доступны в матч-центре.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
12 сент, 21:45. Bloomfield (Тель-Авив)
Израиль
Белоруссия

Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2» покажут поединок в прямом эфире с 21.40 мск. В Белоруссии игру покажут на телеканале «Беларусь 2».

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. Италия — действующий чемпион турнира. В 2021-м в финале итальянцы в серии послематчевых пенальти обыграли сборную Англии со счетом 3:2.

О ситуации с правами на показ матчей отбора чемпионата Европы 2024 вы можете прочитать в нашем материале.

Отбор Евро 2024: расписание и трансляции матчей в сентябре 2023 года

0
Читайте также
Джокович пожаловался на ксенофобию после победы на US Open
Прогноз Коваленко на сезон: «Зенит» — чемпион, «Спартак» — вне тройки
Военкор Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка
Обезглавленное тело мужчины нашли в парке на севере Москвы
Путин рассказал о работе РФ над оружием на новых физических принципах
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стадионы на Евро-2024 будут оборудованы общими туалетами