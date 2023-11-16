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Сегодня, 00:40

Швейцария не удержала победу над Израилем в отборе Евро-2024

Руслан Минаев
Израиль — Швейцария.
Фото Reuters
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Сборная Швейцарии на выезде сыграла вничью с Израилем в матче 7-го тура европейского отбора чемпионата Европы 2024 года — 1:1.

У гостей гол на 36-й минуте встречи забил Рубен Варгас. Хозяева отыгрались на 89-й минуте благодаря точному удару Шона Вайсмана.

На 90+4-й минуте хавбек швейцарцев Эдимилсон Фернандеш получил прямую красную карточку.

Встреча проходила на «Панчо Арене» в Фельчуте (Венгрия). УЕФА перенесла время и место матча из-за конфликта между Израилем и Палестиной.

С капитанской повязкой хозяев на игру выводил защитник московского «Динамо» Эли Даса.

Швейцария набрала 16 очков и возглавила группу I. Израиль с 12 очками занимает третье место. 18 ноября Швейцария примет Косово. Израиль в этот день сыграет с Румынией.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
15 нояб, 22:45. Pancho Arena (Фельчут)
Израиль
1:1
Швейцария

Сборная Израиля по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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