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Сегодня, 09:20

Павлиашвили: «Португальцы недооценили грузин! Роналду истерил, как в своих худших матчах»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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Известный певец Сосо Павлиашвили в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу сборной Грузии над Португалией (2:0) в 3-м туре группового этапа Евро-2024.

«Португальцы недооценили грузин. Не знаю, как это отразится на выступлении дальше, потому что Роналду истерил. Конкретно истерил! Не хочу его обидеть. Он великий футболист, но истерил, как в своих худших матчах. Давно не видел его таким. Но я все равно желаю португальцам, чтобы они показали миру восхитительный футбол.
Слава богу, что Португалия вышла на игру не полностью основным составом. Но это все равно Португалия! Там ребята стоят по 50 миллионов! Они играют только на победу. Но Грузия не позволила им это сделать. Ребята так отбирали мячи, что было ощущение, что они заранее договаривались с португальцами, куда те отдадут пас. Ощущение, как будто они эту игру уже видели», — сказал Павлиашвили «СЭ».

Грузия набрала 4 очка и заняла третье место в группе F. Команда, проводящая дебютный чемпионат Европы, вышла в плей-офф турнира.

В 1/8 финала соперником Грузии станет сборная Испании.

Криштиану Роналду
Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Португалии по футболу
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