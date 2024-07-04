Кафанов назвал самых ярких вратарей Евро-2024

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов выделил грузина Георгия Мамардашвили, словенца Яна Облака и турка Мерта Гюнока среди голкиперов чемпионате Европы-2024.

«Сейчас нельзя пока назвать лучшего вратаря турнира, потому что решающие матчи впереди. Как правило, лучшим признают вратаря из команды финалиста. Но если отмечать, очень понравился Мамардашвили. Его бы отметил в первую очередь. Понравился также Облак, за которым давно смотрю, да и мы сами против него играли в сборной, да и против «Атлетико». У него был спад в «Атлетико», но сейчас он играл блестяще. Вратарь Турции тоже отыграл здорово, вытащил игру против Австрии. Хотя на турнире вообще не так много матчей, где игры вытаскивают голкиперы», — приводит слова Кафанова Legalbet.

В 1/8 финала Грузия проиграла Испании со счетом 1:4, Словения уступила Португалии (0:0, пенальти — 0:3), а Турция одолела Австрию (2:1).