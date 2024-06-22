Кафельников: «На Евро-2024 болею за сборную Германии»

Олимпийский чемпион и победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников рассказал, за кого болеет на Евро-2024.

«Стараюсь немного следить за чемпионатом Европы по футболу. Впечатления от турнира хорошие, большинство матчей получаются очень результативными. Уже немало красивых мячей было забито. Я на Евро болею за сборную Германии. Но в целом на турнире пока никто не удивил и не разочаровал. По первым матчам нельзя судить. Все еще может измениться. После группового этапа уже можно будет делать какие-то серьезные выводы, но пока рано», — приводит слова Кафельникова Legalbet.

Сборная Германии в двух матчах группового турнира обыграла Шотландию (5:1) и Венгрию (2:0) и вышла в плей-офф. В заключительной игре немцы встретятся со Швейцарией, которая с 4 очками идет на втором месте.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.