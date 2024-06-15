Калошин объяснил, почему судья отменил гол Петковича в матче Испания — Хорватия

Основатель проекта ВАР в России и судейский эксперт Леонид Калошин в комментарии «СЭ» оценил работу арбитра Майкла Оливера в матче первого тура группового турнира Евро-2024 Испания — Хорватия (3:0).

«Пенальти назначен правильно, так как Родри цепляет ногу нападающего сборной Хорватии. Что касается цвета карточки, есть важный нюанс. Раньше игрок, совершающий нарушение против соперника в собственной штрафной площади, лишая того явной возможности забить и при этом не пытаясь сыграть в мяч, должен был удаляться с поля. Но с прошлого сезона в правилах ИФАБ добавилось послабление, что если есть борьба за мяч, который более-менее находится на игровом расстоянии, то это дает судье возможность показать только желтую карточку. Для меня она не стала сюрпризом. Важно, как дальше такие моменты будут трактоваться на чемпионате Европы, потому что должна быть единая трактовка», — сказал Калошин «СЭ».

Бывший арбитр также объяснил, почему не был засчитан гол нападающего сборной Хорватии Бруно Петковича в ворота Испании.

«Что касается отмененного гола сборной Хорватии, то в этот момент в пределах штрафной площади оказался как минимум один игрок команды — Перишич. Он своей ногой наступил на газон в штрафной площади в момент исполнения пенальти. Никто из игроков сборной Испании в этом эпизоде правила не нарушал. Вратарь цеплял своей ногой линию ворот, и никто из полевых игроков не вошел в штрафную площадь до удара. В соответсвии с правилами игры в таких случаях гол отменяется и назначается свободный удар с места нарушения, где Перишич вошел в пределы штрафной площади», — добавил Калошин.

Сборная Испании набрала 3 очка и возглавила группу B. Хорватия опустилась на последнее место.

Константин Передерий