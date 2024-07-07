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Судейство

Сегодня, 10:30

Каманцев о судействе в матче Испания — Германия: «Не увидел ничего фатального»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в интервью «СЭ» поделился мнением о работе арбитров на Евро-2024.

— Как вам судейство Евро-2024?

— Оценить никак не могу, поскольку не знаю предтурнирных требований. Мы видим, что есть очень удачные матчи, есть те, в которых можно было отработать лучше. Евро всегда соответствует высокому уровню судейства, потому что европейская судейская школа довольно высокая. Конечно, матч Испания — Германия породил несколько вопросов, которые активно дискутируются. Например, касаемо пенальти в ворота испанцев.

— Казалось, что в том матче было много и других спорных решений.

— Такой краткосрочный турнир имеет конкретную логику и указания. Тут другая мотивация и цена по сравнению с долгосрочными турнирами. Это как 64 финала, которые должны пройти за короткий промежуток времени. Поэтому мне сложно комментировать тактику, которая была избрана судьей в этой игре. Возможно, она могла быть другой, но легко говорить, когда матч уже завершился и вы видите всю картину.

Я ничего фатального не увидел, дракой все не закончилась, а спорные решения всегда будут. Каких-то очевидных ошибок не было, а дальше можно дискутировать — например, был ли пенальти или нет. У нас есть свое мнение, но из солидарности с коллегами не будем его озвучивать.

На 106-й минуте судья Антони Тэйлор принял решение не наказывать испанцев 11-метровым ударом, когда в их штрафной площади после удара Джамала Мусиалы произошел контакт мяча с левой рукой Марка Кукурельи.

Софья Грецкая

Сергей Карасев. «Если б не политика, Карасев работал бы на Евро — очевидно, он соответствует уровню». Интервью Каманцева
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
Павел Каманцев
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