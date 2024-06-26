Камавинга: «Франция — великая команда, а такие всегда берут себя в руки»

Полузащитник сборной Франции Эдуарду Камавинга отреагировал на мнение о том, что его команда попала в труднейшую сетку жеребьевки на Евро-2024.

В матче 3-го тура группового турнира французы сыграли вничью с Польшей (1:1). Франция набрала 5 очков и вышла в плей-офф чемпионата Европы со второго места в группе D. В 1/8 финала команда Дидье Дешама сыграет против сборной, которая станет второй в группе E.

«Мы в труднейшей сетке жеребьевки? Мне это нравится. Мы великая команда, а такие всегда берут себя в руки», — приводит слова Камавинги GFFN.

На данный момент все команды в группе Е после двух матчей набрали по три очка. Однако Румыния при разнице мячей 3-2 находится на первой строчке. Сборная Бельгии располагается на второй позиции. Словакия занимает третье место, Украина — четвертое.