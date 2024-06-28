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Сегодня, 12:00

Камоцци назвал тяжелой игру Италии против Швейцарии

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Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци верит в сборную Италии в матче в 1/8 финала Евро-2024 против Швейцарии.

«Для сборной Италии ожидается тяжелая игра. Но я надеюсь, что Италия после удачной ничьей с Хорватией сможет обыграть Швейцарию. Потенциал у команды есть. Но команда Лучано Спаллетти обязательно должна что-то поменять, ротация позволяет. Иначе не получится добыть путевку в 1/4 финала», — сказал Камоцци ODDS.ru.

Матч 1/8 финала Евро-2024 Швейцария — Италия состоится в субботу, 29 июня, в Берлине на Олимпийском стадионе и начнется в 19.00 мск.

Источник: ODDS.ru
Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Франко Камоцци
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