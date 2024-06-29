Камоцци — о вылете Италии с Евро: «Нелепо. Без идей, без желания, без духа!»

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, разговоре с «СЭ» прокомментировал вылет сборной Италии с Евро-2024.

Италия в 1/8 финала проиграла сборной Швейцарии (0:2).

«Италия сыграла нелепый чемпионат Европы. Без идей, без желания и без духа. Правильно, что все закончилось так — вылетом в 1/8 финала», — сказал Камоцци «СЭ».

Сборная Италии покинула чемпионат Европы в ранге действующих чемпионов турнира. Команда Мурата Якина вышла в четвертьфинал Евро-2024, где ее соперником станет победитель встречи между командами Англии и Словакии.