Камоцци считает Тедеско одним из самых перспективных тренеров Европы

Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци в разговоре с «СЭ» оценил результаты бывшего тренера «Спартака» Доменико Тедеско на посту главного тренера сборной Бельгии.

«Я слежу за результатами Доменико. Его удачный старт в сборной Бельгии закономерен. Это один из самых перспективных тренеров во всей Европе!», — сказал Камоцци «СЭ».

Тедеско возглавил сборную Бельгии в феврале 2023 года. Под руководством 37-летнего специалиста команда провела два матча, в которых обыграла Швецию (3:0) в отборе Евро-2024 и Германию (3:2) в товарищеском матче.

С 2019 по 2021 год Доменико тренировал московский «Спартак».