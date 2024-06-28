Канчельскис назвал равными шансы Италии и Швейцарии на выход в 1/4 Евро-2024

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Италии с Швейцарией в 1/8 финала чемпионата Европы.

«В матче Швейцарии и Италии шансы равные, 50 на 50. Швейцария на групповом этапе очень здорово выглядела. Итальянцы же, как всегда, очень тяжело входят в турнир, но потом они набирают и выполняют свою задачу. Поэтому итальянцев сбрасывать со счетов я бы не стал», — сказал Канчельскис «СЭ».

Матч 1/8 финала Евро-2024 Швейцария — Италия состоится в субботу, 29 июня, в Берлине на Олимпийском стадионе и начнется в 19.00 мск.

Денис Сафронов