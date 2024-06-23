Канчельскис оценил игру сборной Англии на Евро-2024

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал выступление сборной Англии на Евро-2024.

«Не стоит делать далеко идущие выводы о сборной Англии по первым матчам. Вопрос с выходом из группы они спокойно решат в третьем матче, а дальше уже начнется настоящий футбол. На групповом этапе англичане отдыхают. Могут себе позволить, имея такой состав. Но уже с 1/8 финала они включатся на полную», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

В первых двух турах группового турнира Евро-2024 сборная Англии обыграла Сербию (1:0) и сыграла вничью с Данией (1:1). Команда Гарета Саутгейта с 4 очками лидирует в квартете C. 25 июня англичане встретятся со сборной Словении. Начало — в 22.00 по московскому времени.