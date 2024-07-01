Канчельскис — о поражении сборной Грузии от Испании: «Все изначально было ясно»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражении сборной Грузии от Испании (1:4) в матче 1/8 финала Евро.

«Все изначально было ясно, результат был ожидаемый. Надо смотреть реально на все вещи. Но надо отдать должное Грузии, они молодцы, вышли из группы и дали хороший бой, но уровень мастерства у Испании выше», — сказал Канчельскис «СЭ».

Испания вышла в четвертьфинал Евро-2024, в котором встретится с Германией. Матч пройдет 5 июля в Штутгарте и начнется в 19:00 (мск).

Константин Передерий