Канчельскис призвал вручить Саутгейту рыцарской титул в случае победы Англии на Евро-2024

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» отреагировал на выход сборной Англии в финал Евро-2024 после победы над Нидерландами (2:1).

«Видно, что англичане были сильнее сегодня. Критика? Они, несмотря на это, выполняют задачу. Что касается финала, то там все может быть. И тут не бывает фаворитов. Фаворитами были французы, но они не оправдали надежд. Рыцарский титул Саутгейту за победу на Евро? Дай бог! Это будет великое событие. Все-таки это большой вклад с английский футбол. Но надо еще выиграть. А там решение будет за королевской семьей. Но если он выиграет Евро, рыцарский титул надо давать», — сказал Канчельскис «СЭ».

Сборная Англии вышла в финал Евро-2024. В решающем матче команда Гарета Саутгейта сыграет против Испании.

Финал Евро-2024 пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.