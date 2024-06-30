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Сегодня, 22:24

Канчельскис: «Сборная Словакии показала хорошую игру, но ей не повезло»

Зарина Халимхонова
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу сборной Англии над Словакией (2:1 д.в.) в матче 1/8 финала Евро.

«Ребята показали английский характер тем, что довели игру до конца и выполнили задачу — выход в четвертьфинал. Как и я с моим «Манчестером» — вырывали победу на последних минутах. Молодцы! Поздравляю команду. Как бы то ни было, Англия прошла в следующий этап, Словакия — нет. Да, сборная Словакии показала хорошую игру, но ей не повезло. Это футбол. Пока у Англии есть будущее на этом чемпионате. Надеюсь, англичане продолжат бороться за трофей!» — сказал Канчельскис «СЭ».

В четвертьфинале Англия сыграет со Швейцарией. Матч пройдет 6 июля в Дюссельдорфе и начнется в 19:00 мск.

Андрей Канчельскис
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Словакии по футболу
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