Канчельскис считает Германию фаворитом в матче 1/8 финала Евро-2024 с Данией

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Германии с Данией в 1/8 финала чемпионата Европы.

«Думаю, что Германия однозначный фаворит в матче с датчанами. У немцев явно больше шансов на победу. Они фавориты в этой паре, и домашний чемпионат им помогает. Я бы сказал, что шансы у команд — 65 на 35 в пользу Германии», — сказал Канчельскис «СЭ».

Матч 1/8 финала Евро-2024 Германия — Дания состоится в субботу, 29 июня, в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 22.00 мск.

Денис Сафронов