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Сегодня, 16:14

Бывший тренер «Севильи» Капаррос уверен, что Испания выиграет Евро-2024

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Бывший главный тренер «Севильи» Хоакин Капаррос поделился впечатлениями от выхода сборной Испании в финал чемпионата Европы-2024 после победы над Францией (2:1).

«Конечно, по уровню игры испанцы были выше французов. Испания сумела доминировать во всех направлениях игры: в обороне, атаке, в персональных качествах игроков и в физической подготовке. Это все говорит о том, что Испания заслуженно обыграла Францию. Они свой уровень продемонстрировали во всех матчах на чемпионате Европы. В Испании есть футболисты, которые по индивидуальному уровню выделяются. Независимо от того, кто пройдет в финал, Испания станет чемпионом. Я об этом говорил ранее, мои слова сейчас подтверждаются», — сказал Капаррос Metaratings.ru.

Сборная Испании сыграет в финале Евро-2024 с победителем в противостоянии Англия — Нидерланды. Последние команды сыграют свой полуфинал 10 июля в 22:00 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
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