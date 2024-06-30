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Сегодня, 10:17

Фабио Капелло: «Италия плохо, плохо, плохо сыграла, Россия смогла бы ее победить»

Виктория Кравченко
Фабио Капелло.
Фото Global Look Press
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Бывший главный тренер сборной России и «Реала» Фабио Капелло отреагировал на поражение Италии в матче со Швейцарией (0:2) в 1/8 финала чемпионата Европы.

«Плохо, плохо, плохо сыграли. Смогла бы сегодня Россия обыграть эту команду? Да, смогла бы», — цитирует Капелло «Советский спорт».

Сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал Евро-2024, где сыграет с победителем пары Англия — Словакия. Встреча состоится 6 июля.

Российская сборная не участвует в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Вылет Италии и историческая гроза. Как прошел первый день плей-офф Евро

Источник: https://www.sovsport.ru/football/news/fabio-kapello-italiya-ploho-ploho-ploho-sygrala-rossiya-smogla-by-eyo-pobedit
Фабио Капелло
Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Сборная России по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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