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Сегодня, 23:00

Капитан «Црвены Звезды» Катай назвал плохим выступление Сербии на Евро-2024

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Капитан «Црвены Звезды» Александар Катай поделился мнением о выступлении сборной Сербии на Евро-2024 в Германии.

«Никто в Сербии не доволен выступлением команды на Евро-2024. Мы не прошли групповой этап, поэтому для нас этот результат отрицательный. Но с другой стороны, это мои коллеги, мы вместе играем в одной команде. Не хочу сказать ничего плохого. Я не буду никого обвинять и критиковать. Выступили плохо», — сказал Катай.

Сборная Сербии набрала 2 очка и заняла последнее место в группе С.

Евро-2024
Сборная Сербии по футболу
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