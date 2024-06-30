Капитан сборной Англии Кейн: «Мы сильная команда, нам нужно лишь найти ту самую искру»

Капитан сборной Англии Харри Кейн заявил, что в команде спокойная атмосфера, несмотря на давление со стороны болельщиков, критикующих игру англичан на Евро-2024.

«Мы сильная команда. Не только игроки, но и остальной персонал. Мы знаем, что путь до финала будет очень трудным. Мы собираемся прислушаться к мнению болельщиков, но я думаю, 99% из них поддерживают команду и тренера», — приводит Marca слова Кейна.

Также он рассказал, что станет ключом к победе над сборной Словакии в 1/8 финале турнира.

«Чтобы победить, нам нужно отлично сыграть. Нам нужно меньше говорить и больше действовать. Мы ищем необходимую искру», — добавил футболист.

Сборные Англии и Словакии сыграют 30 июня в Гельзенкирхене (Германия). Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. Победитель этой пары в четвертьфинале чемпионата Европы сыграет против Швейцарии.