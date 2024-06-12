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Сегодня, 11:03

Гюндоган — о роли капитана сборной Германии на Евро-2024: «Это большая привилегия»

Алина Савинова
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Полузащитник «Барселоны» и сборной Германии Илкай Гюндоган поделился мыслями о роли капитана национальной команды в преддверии Евро-2024.

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«Для меня огромная честь быть капитаном этой команды. Это большая привилегия. В моей карьере были как большие победы, так и трудные моменты. Я знаю, насколько тяжело добиваться успеха. Я хочу быть лидером на поле и за его пределами. Болельщики в Германии заслужили успехов от сборной», — приводит слова Гюндогана пресс-служба УЕФА.

Матчи финальной части чемпионата Европы пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля. Евро-2024 примут десять городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.

Немцы сыграют в группе A вместе с командами Шотландии, Венгрии и Швейцарии. Первый матч сборная Германии проведет 14-го числа против шотландцев.

Илкай Гюндоган
Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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