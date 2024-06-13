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Сегодня, 22:41

Гюндоган — о матче-открытия Евро-2024: «Ожидаю очень неудобной игры»

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Капитан сборной Германии Илкай Гюндоган поделился ожиданиями от матча-открытия чемпионата Европы-2024 против национальной команды Шотландии.

«Я жду очень неудобной игры. Знаю многих футболистов соперника по английской премьер-лиге. Это очень опытная команда. Играть против них будет неприятно. Нельзя недооценивать шотландцев. Отношусь к ним с уважением. Однако, если мы сыграем на пределе своих возможностей, думаю, у нас будут хорошие шансы на победу в этом матче», — сказал Гюндоган на пресс-конференции.

Встреча между Германией и Шотландией состоится в пятницу, 14 июня, и начнется в 22:00 по московскому времени.

Илкай Гюндоган
Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
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