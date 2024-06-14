Робертсон — о матче против Германии: «Надеюсь, приведу сборную Шотландии к положительному результату»

Защитник и капитан сборной Шотландии Эндрю Робертсон поделился мыслями в преддверии матча открытия Евро-2024 против Германии.

«Мы в курсе, что в Мюнхене собрались наши семьи и болельщики. Они готовы нас поддержать. Мы чувствуем сильное возбуждение. Быстрее бы наступил завтрашний вечер. Мне нравится быть капитаном у этих парней. Это настоящая честь, и я надеюсь, что завтра приведу команду к положительному результату», — приводит пресс-служба УЕФА слова Робертсона.

Игра пройдет в пятницу, 14 июня, в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Сборная Шотландии на чемпионате Европы также сыграет в группе А против Швейцарии (19 июня) и Венгрии (23 июня).

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