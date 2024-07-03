Карадениз прокомментировал выступление Кварацхелии на Евро

Известный в прошлом полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз поделился мнением об игре в сборной Грузии Хвичи Кварацхелии на Евро-2024. Команда вышла из группы, но в 1/8 финала проиграла Испании (1:4).

— Как вам сборная Грузии и Хвича? Сильно вас удивили или вы ожидали от Квары большего?

— Сборная Грузии играла достаточно неплохо, показывала хороший футбол. Они делали ставку на оборону и быстрые контратаки. Если говорить о Хвиче Кварацхелии, он тоже неплохо себя показал, был хорош, — цитирует Карадениза Sport24.

Сборная Грузии впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата Европы, заняв третье место в таблице на групповом этапе.