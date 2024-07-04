Кардиолог предупредил о риске для здоровья при просмотре матчей сборной Англии

Английский кардиолог Дориан Дармор заявил, что просмотр матчей сборной Англии на Евро-2024 может быть рискованным для здоровья.

По словам специалиста, этому способствует оборонительная тактика команды Гарета Саутгейта, которая вызывает разочарование болельщиков и повышает уровень их стресса и риск сердечных заболеваний.

Кроме того, Дормер отметил, что риск вырастет еще сильнее, если болельщики будут употреблять алкоголь во время просмотра матчей.

В качестве обратного примера кардиолог привел сборную Испании, атакующий футбол которой вызывает положительные эмоции и выработку веществ, способствующих хорошему самочувствию.

Сборная Англии 6 июля сыграет со Швейцарией в 1/4 финала Евро-2024. Игра состоится в Дюссельдорфе и начнется в 19.00 мск.