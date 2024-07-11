Карл III поздравил Англию с выходом в финал Евро-2024

Король Великобритании Карл III поздравил сборную Англии с выходом в финал чемпионата Европы-2024.

В среду, 10 июля англичане победили Нидерланды (2:1) в полуфинале турнира.

«Я, моя жена и вся наша семья теплейше поздравляем вас с выходом в финал чемпионата Европы и передаем вам наилучшие пожелания на воскресный финальный матч. Позволю себе призвать вас одержать победу до того, как возникнет необходимость в чудо-голах на последних минутах или драмы с пенальти. Уверен, что стресс и давление у всей нации значительно снизятся! Удачи, Англия», — приводит Reuters слова Карла III.

В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет против Испании. Матч пройдет в воскресенье, 14 июля и начнется в 22.00 (мск).