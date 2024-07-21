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Сегодня, 06:05

Анчелотти — о Евро-2024: «Это был чемпионат Европы с низкой интенсивностью»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о недавно завершившемся чемпионате Европы-2024 в Германии.

«Испания заслужила победу, у них было больше талантливых игроков. Это был чемпионат Европы с низкой интенсивностью, игроки с более высоким качеством приехали уставшими», — приводит слова Анчелотти Sky Sport Italia.

В финале турнира Испания обыграла Англию со счетом 2:1. Встреча проходила на арене «Олимпиаштадион» в Берлине. Испанцы в четвертый раз в истории выиграли Евро.

Карло Анчелотти
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
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