Анчелотти — о Евро-2024: «Это был чемпионат Европы с низкой интенсивностью»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о недавно завершившемся чемпионате Европы-2024 в Германии.

«Испания заслужила победу, у них было больше талантливых игроков. Это был чемпионат Европы с низкой интенсивностью, игроки с более высоким качеством приехали уставшими», — приводит слова Анчелотти Sky Sport Italia.

В финале турнира Испания обыграла Англию со счетом 2:1. Встреча проходила на арене «Олимпиаштадион» в Берлине. Испанцы в четвертый раз в истории выиграли Евро.