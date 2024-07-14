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Сегодня, 23:10

Карвахаль насмешливо отреагировал на просьбу англичан о желтой карточке

Алина Савинова
Даниэль Карвахаль сфолил на Букайо Саке.
Фото Reuters
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Защитник сборной Испании Даниэль Карвахаль совершил фол на вингере национальной команды Англии Букайо Саке в финале Евро-2024.

Эпизод произошел в середине первого тайма. Англичане начали требовать показать испанцу желтую карточку, на что тот отреагировал издевательским жестом.

Даниэль Карвахаль в матче против сборной Англии.
Фото Скриншот трансляции

Матч проходит на арене «Олимпиаштадион» в Берлине. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В общей сложности Англия и Испания провели друг с другом 27 официальных матчей. На счету «Красной фурии» — 10 побед, в активе англичан — 13. Четыре раза сборные сыграли вничью.

Даниэль Карвахаль
Футбол
Евро-2024
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Чемпионат Европы по футболу
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