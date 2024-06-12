Карвахаль уверен, что у сборной Испании есть шансы выиграть Евро-2024

Защитник сборной Испании Даниэль Карвахаль считает, что его национальная команда способна выиграть чемпионат Европы в этом году.

«Да, думаю, у нас есть такие шансы. Люди могут сказать, что мы не является очевидными фаворитами, но шансы все же есть. Я бы сказал, что мы являемся кандидатами на победу на Евро-2024», — цитирует Карвахаля Marca.

Чемпионат Европы состоится с 14 июня по 14 июля в Германии. Сборная Испании сыграет в группе B против Италии, Хорватии и Албании. Первый матч на турнире испанцы проведут с хорватами. Встреча пройдет 15 июня в Берлине.