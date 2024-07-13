Каряка рассказал, что будет болеть за сборную Испании в финале Евро-2024

Бывший футболист сборной России Андрей Каряка поделился ожиданиями от финала чемпионата Европы-2024 между национальными командами Англии и Испании.

«У Испании часть игроков будет отсутствовать. Даже не знаю, кто фаворит: прагматичный футбол Англии или более содержательный футбол Испании. Англии фартит на этом чемпионате, а испанцы ни одной игры не проиграли и, по логике, могут оступиться. Но я буду болеть за Испанию», — приводит слова Каряки Metaratings.ru.

Встреча между сборными Англии и Испании состоится в воскресенье, 14 июля, на Олимпийском стадионе в Берлине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.