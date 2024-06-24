Карякин: «Понравилось, как играла Румыния. Особенно поведение их болельщиков»

Гроссмейстер Сергей Карякин в интервью «СЭ» рассказал о том, за какие сборные болеет на Евро-2024.

— Сейчас проходит чемпионат Европы по футболу, вы болеете за Сербию. Почему выбрали их?

— Просто потому, что это одна из самых дружеских стран к России. Но так еще понравилось, как Румыния играла (против сборной Украины 3:0. — Прим. «СЭ»). И особенно поведение их болельщиков. Поэтому, может быть, за них еще поболеем. А так в принципе мы смотрим футбол просто для развития, чтобы детям было интересно.

— Вы упомянули болельщиков, что видели?

— То, что там был флаг ДНР (позже выяснилось, что это фото оказалось фейком. — Прим. «СЭ»), еще флаг России, по-моему.

Румыния с 3 очками занимает первое место в группе Е. У Бельгии, Словакии и Украины такое же количество баллов.

В заключительном туре группового турнира Евро-2024 румынская команда встретится со Словакией, а бельгийцы сыграют против Украины. Оба матча пройдут 26 июня.

Полностью интервью Карякина читайте на сайте «СЭ»