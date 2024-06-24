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Сегодня, 09:15

Карякин заявил о двойных стандартах на Евро-2024

Микеле Антонов
Корреспондент
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Гроссмейстер Сергей Карякин в интервью «СЭ» высказался о запрете на пронос российских флагов на стадионы во время чемпионата Европы по футболу в Германии.

— Считаете ли вы поведение фанатов провокационным после получения запретов на пронос тех же флагов?

— Я считаю, что здесь однозначно же действуют двойные стандарты. То, что им можно, нам нельзя. Это абсолютно политические процессы. Мне кажется, что уже любой человек это видит, который хотя бы чуть-чуть думает, размышляет. Жалко, что так происходит, но просто чисто по-человечески приятно, что эти ребята нас поддержали.

— Видели, как российские болельщики прикинулись сербами: после запрета на пронос российского флага вошли с сербским, а потом просто перевернули его?

— Красавчики! Нет, именно этого я не видел, но они молодцы. Это круто.

Чемпионат Европы-2024 проходит с 14 июня по 14 июля в Германии. Сборная России отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года по решению ФИФА.

Полностью интервью Карякина читайте на сайте «СЭ»

Евро-2024
Сергей Карякин (шахматы)
Чемпионат Европы по футболу
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