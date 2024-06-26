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Сегодня, 02:54

Юльманн: «Главное, что у сборной Дании есть качество игры»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн прокомментировал ничью с Сербией (0:0) в матче 3-го тура группового турнира Евро-2024.

«Это была тяжелая, эмоциональная борьба, и мы заранее знали, что игра будет именно такой. Было бы здорово забить гол, чтобы у нас была подстраховка на всякий случай и мы могли перевести дыхание. Думаю, мы должны быть счастливы, что все закончилось благополучно. Первая цель достигнута.

В игре было очень много моментов, которые меня радуют. Есть пара моментов в атаке, которые мы можем изменить. Я знаю, что мы можем это сделать. Главное, что у нас есть качество игры. В команде достаточно игроков, которых мы можем использовать в атаке. Мы можем создать еще больше ситуаций, в которых мы будем опасны», — цитирует пресс-служба УЕФА Юльманна.

Сборная Дании со второго места вышла в плей-офф Евро-2024, где сыграет с Германие. Сербия заняла последнее место в группе и покинула чемпионат Европы.

 
Эпизод матча Дания&nbsp;&mdash; Сербия на&nbsp;Евро-2024&nbsp;&mdash; 0:0. Группа скуки: Сербия вылетела с Евро, Дания — вторая, но вышла на Германию!
Источник: https://ru.uefa.com/euro2024/match/2036190--denmark-vs-serbia/
Футбол
Евро-2024
Сборная Дании по футболу
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