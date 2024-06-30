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Сегодня, 04:19

Тренер Дании Юльманн — о судействе в матче с Германией: «Устал от этих нелепых правил»

Главный тренер Дании Юльманн раскритиковал судейство в матче с Германией
Ана Горшкова
Корреспондент
Каспер Юльманн.
Фото AFP
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Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн недоволен судейством в матче 1/8 финала Евро-2024 с Германией (0:2).

«Все определили два решения ВАР. У меня есть фотография, офсайд был на один сантиметр. С точки зрения данных, это не имеет смысла, мы не должны так использовать ВАР. Через несколько минут был назначен пенальти, я так устал от этих нелепых правил игры рукой. Я редко говорю об этих решениях, но это было очень важно для этой игры», — приводит слова Юльманна Mirror.

На 48-й минуте после просмотра видеоповтора главный арбитр матча Майкл Оливер отменил гол датчана Йоакима Андерсона из-за положения вне игры. Затем на 51-й минуте матча 1/8 финала Германия — Дания Оливер после подсказки ВАР назначил пенальти в ворота датчан из-за того, что Андерсен прервал передачу соперника кистью правой руки. Касание было определено с помощью датчиков в мяче.

Германия&nbsp;&mdash; Дания. Гол Йоахима Андерсена был отменен из-за офсайда. Эмоции по поводу «мизинчикового» офсайда понятны. Но глупо говорить, что ВАР убивает дух игры

Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Дании по футболу
Каспер Юльманн
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