Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн недоволен судейством в матче 1/8 финала Евро-2024 с Германией (0:2).

«Все определили два решения ВАР. У меня есть фотография, офсайд был на один сантиметр. С точки зрения данных, это не имеет смысла, мы не должны так использовать ВАР. Через несколько минут был назначен пенальти, я так устал от этих нелепых правил игры рукой. Я редко говорю об этих решениях, но это было очень важно для этой игры», — приводит слова Юльманна Mirror.

На 48-й минуте после просмотра видеоповтора главный арбитр матча Майкл Оливер отменил гол датчана Йоакима Андерсона из-за положения вне игры. Затем на 51-й минуте матча 1/8 финала Германия — Дания Оливер после подсказки ВАР назначил пенальти в ворота датчан из-за того, что Андерсен прервал передачу соперника кистью правой руки. Касание было определено с помощью датчиков в мяче.