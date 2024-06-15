Кавазашвили — о побитом Албанией рекорде Кириченко: «Научились в футбол играть»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на первый гол Албании в матче первого тура группового этапа Евро-2024 против Италии.

«Албания обыгрывала Италию? Албанцы научились в футбол играть (смеется)», — сказал Кавазашвили «СЭ».

Полузащитник сборной Албании Недим Байрами забил самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы. 25-летний футболист отличился на 23-й секунде матча против Италии в первом туре группового турнира Евро-2024. Байрами побил рекорд бывшего нападающего сборной России Дмитрия Кириченко, который на Евро-2004 поразил ворота Греции на 67-й секунде встречи.