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Сегодня, 06:48

Кавазашвили поделился ожиданиями от выступления сборной Грузии на Евро-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от выступления сборной Грузии на Евро-2024.

«Одно то, что они уже являются участниками чемпионата Европы, имеет определенное значение в весовом характере. Это уже важно. Вы же знаете, какая счастливая пора наступила тогда, когда они в последней игре добились права участвовать на Евро. Это вызвало огромный восторг в Грузии. Сейчас мы уже не можем жить на старом багаже. Нам надо уже проявить характер, свое мастерство, и постараться показать, что выход этой команды в финальную стадию — не случайность, а закономерность.

В том, что они выступят достаточно уверенно, мы не теряем надежду. Я не ручаюсь за общий результат, в том, что они могут выиграть группу или занять второе место. Но то, что они будут стараться, и приложат максимум усилий для выхода в следующий этап — это будет вообще феноменально», — приводит слова Кавазашвили Vprognoze.ru.

Первый матч на турнире грузины проведут 18 июня против сборной Турции. 22 июня Грузия сыграет с Чехией, а 26 — с Португалией.

Источник: Vprognoze.ru
Анзор Кавазашвили
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
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